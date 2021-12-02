-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. الفريق شنقريحة يلتقي الفريق الجزائري للكاراتي بمصر

الشروق أونلاين
  • 1246
  • 0
بالصور.. الفريق شنقريحة يلتقي الفريق الجزائري للكاراتي بمصر
ح.م
جانب من اللقاء

التقى الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يلتقي بالمنتخب الجزائري للكاراتي دو، والذي يشارك بمصر في البطولة الافريقية للعبة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع: على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية، التقى السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم 02 ديسمبر2021،

بأعضاء المنتخب الوطني للكاراتي دو ( أكابر، أواسط وأشبال) وهذا قبل يوم من انطلاق البطولة الافريقية للكاراتي دو المرتقبة بمصر في الفترة من 03 إلى 06 ديسمبر 2021 .

وأضاف: هذا اللقاء كان سانحة لدعم وتشجيع الشابات والشبان أعضاء النخبة الوطنية للعمل على تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل الجزائر في هذا المحفل الإفريقي أحسن تمثيل.

الكاراتي

مقالات ذات صلة
وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بين بلديتي حاسي مسعود وإليزي

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بين بلديتي حاسي مسعود وإليزي

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021

وحدة استشفائية من تبرعات الجالية عرضة للإهمال والتلف

وحدة استشفائية من تبرعات الجالية عرضة للإهمال والتلف

الأوبيك!

الأوبيك!

الجزائريون يحجّون هذا الموسم!

الجزائريون يحجّون هذا الموسم!

هذا ما بحثه الفريق شنقريحة مع وزير الدفاع المصري أحمد زكي

هذا ما بحثه الفريق شنقريحة مع وزير الدفاع المصري أحمد زكي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد