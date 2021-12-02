بالصور.. الفريق شنقريحة يلتقي الفريق الجزائري للكاراتي بمصر

التقى الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يلتقي بالمنتخب الجزائري للكاراتي دو، والذي يشارك بمصر في البطولة الافريقية للعبة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع: على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية، التقى السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم 02 ديسمبر2021،

بأعضاء المنتخب الوطني للكاراتي دو ( أكابر، أواسط وأشبال) وهذا قبل يوم من انطلاق البطولة الافريقية للكاراتي دو المرتقبة بمصر في الفترة من 03 إلى 06 ديسمبر 2021 .

وأضاف: هذا اللقاء كان سانحة لدعم وتشجيع الشابات والشبان أعضاء النخبة الوطنية للعمل على تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل الجزائر في هذا المحفل الإفريقي أحسن تمثيل.