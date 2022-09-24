بالصور.. الفنانة سلاف فواخرجي تزور منزل الأمير عبد القادر بدمشق

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورا على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك لمنزل الأمير عبد القادر بدمشق.

واختارت النجمة السورية عددا من زوايا المنزل الجميلة لالتقاط صور تفاعل معها المتابعون بشدة واثنوا على لفتة الفنانة سلاف فواخرجي وإبرازها لمعلم تاريخي وحضاري كبير في حي العمارة المعروفة بحارة النقيب بدمشق.

وتجدر الإشارة أن للأمير عبد القادر قصرا آخر بدمشق بناه الأمير في منطقة الربوة وهذا القصر لم يكن المنزل الوحيد للأمير، ولم يكن محل إقامته الدائم. فقد كان له منزلا منحته إياه السلطات العثمانية في حي العمارة بدمشق القديمة، والمعروف بـ”حارة النقيب” وهو الحي الذي ضم آل الجزائري حتى اليوم.