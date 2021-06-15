بالصور..القضاء التونسي يفرج عن نبيل القروي

بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر

أصدرت محكمة النقض، التونسية، الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر.

وقال محامي، نبيل القروي، نزيه الصويعي لفرانس برس “قرر قاضي التعقيب إطلاق سراح نبيل القروي”، عازيا القرار إلى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.

وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وبعد الانتخابات أوقف مجددا في جانفي 2020 في القضية نفسها.

وأعلن حزب “قلب تونس” أن القروي بدأ في الخامس من جوان إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل اثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.

وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

وكان حزب “قلب تونس” ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، قد طالب القضاء التونسي بالافراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر 2020، وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار “معركة سياسية”.