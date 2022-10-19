بالصور.. الكرة الذهبية تكشف علاقة بن زيمة بعارضة أمريكية

كشفت جائزة الكرة الذهبية، التي كانت من نصيب الدولي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بن زيمة عن علاقة الأخير بعارضة أزياء أمريكية.

وبحسب ما نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد كان اللاعب في حالة معنوية جيدة عندما عاد إلى مدريد مع شريكته جوردان أوزونا بعد فوزه بالكرة الذهبية، مساء الاثنين 17 أكتوبر.

وحصد بن زيما البالغ من العمر 34 عاما الجائزة المرموقة، في الحفل الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

في ذات السياق احتفت العارضة أوزونا بصديقها مهاجم ريال مدريد عقب نيله جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2022، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه أزيد من 320 ألف متابع ثلاث صور.

في الصورة الأولى ظهرت أوزونا وهي تمسك بذراع بن زيما، أما الثانية فكانت انعكاس صورتها على الكرة الذهبية، بينما الثالثة كانت يدي الثنائي وهما يرتديان أساور متطابقة.

وقالت بعض التقارير إن هذه الصور تكشف بما لا يدع مجالا للشك العلاقة التي تجمع الطرفين وتؤكد صمحة ما تم تداوله خلال الأشهر القليلة الماضية.

يذكر إنه في شهر جويلية تفجرت فضيحة علاقة بن زيما بالعارضة الأمريكية، بعد انتشار صور تجمعهما في ميامي، وقال تقرير لموقع “legossip” المعني بأخبار الحياة الشخصية للمشاهير، أن اللاعب حاول إخفاءها.

وكان للعارضة علاقة سابقة بـ يونس بيندجما، عارض الأزياء والملاكم الجزائري، وأشخاص آخرين، بحسب تقرير الموقع الناطق بالفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن جيوردين كانت بصحبة بنزيما ونجله إبراهيم خلال رحلتهما إلى دبي، والتي سافرا من خلالها عبر طائرة خاصة.

كما أن بن زيما نشر صورة له وهو نائم في الطائرة، ثم حذفها حين انتبه إلى وجود قدم فتاة ظاهرة فيها، واتهمت حينها تشولي دي لاوناي زوجة بن زيما، ريانا، مغنية البوب الأمريكية، بإقامة علاقة معه قبل أن يتضح مؤخرا أنها بريئة من هذا الاتهام، الذي أصبحت بطلته عارضة الأزياء جيوردين.