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رياضة

بالصور.. الكشف عن تصاميم الجوائز الفردية لمونديال 2026

عمر سلامي
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بالصور.. الكشف عن تصاميم الجوائز الفردية لمونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصاميم حديثة للجوائز لفردية لكأس العالم 2026​، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتترقب الجماهير عبر العالم أمسية الخميس انطلاق الحدث الكروي الأكبر، بحفل إفتاح بالمكسيك، تليه المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وصممت الجوائز الفردية المتمثلة في جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجائزة أفضل هداف، بالإضافة إلى جائزة أفضل حارس مرمى، بطابع عصري، وفي نفس الوقت تم الحفاظ على القيمة التاريخية والمعنوية لهذه الجوائز .

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