بالصور.. الكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة من فئة فيات 500

تعرض علامة فيات 3 نسخ جديدة من سيارتها الكهربائية “فيات 500” في معرض لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب مواقع مختصة فقد وصلت سيارة فيات 500 الكهربائية بنسبة 100 بالمئة إلى الولايات المتحدة بثلاث نسخ، لتعرض مباشرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2022.

وقدمت شركة فيات 3 نسخ خاصة من سيارتها الكهربائية والتي أطلقت عليها أسماء 500e ارماني، كارتل، وبولغاري.

وتتميز فيات “500e ارماني” بهيكل محفور بالليزر وغطاء محرك يحمل شعار GA، أما نموذج كارتل فتميز بأسلوب أكثر حداثة مع عناصر بولي كربونات معاد تدويرها توحي بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويتوقع أن تجذب نسخة بولغاري معظم الناس إلى جناح فيات بلوحة القيادة الفولكلورية المزينة بأحجار شبه كريمة. يؤكد المصدر ذاته.