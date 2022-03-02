بالصور.. اللواء بن بيشة يستقبل نظيره الإيطالي

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء بن بيشة محمد الصالح، الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس الفريق لوسيانو بورتولانو، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير العام للأسلحة.

وترأس بعدها الطرفان في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية، للتعاون في مجالات صناعة الدفاع أين تم التباحث خلال هذه الدورة في عدة قضايا ذات الإهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمجالات التقنية العسكرية والصناعات الدفاعية.

إلى ذلك فان انعقاد أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية كان فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جيشي البلدين.