-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رحلة لإجلاء الجزائريين المقيمين بأوكرانيا هذا الخميس
الجزائر

بالصور.. اللواء بن بيشة يستقبل نظيره الإيطالي

الشروق أونلاين
  • 427
  • 0
بالصور.. اللواء بن بيشة يستقبل نظيره الإيطالي

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء بن بيشة محمد الصالح، الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس الفريق لوسيانو بورتولانو، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير العام للأسلحة.

وترأس بعدها الطرفان في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية، للتعاون في مجالات صناعة الدفاع أين تم التباحث خلال هذه الدورة في عدة قضايا ذات الإهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمجالات التقنية العسكرية والصناعات الدفاعية.

وزارة الدفاع

إلى ذلك فان انعقاد أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية كان فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جيشي البلدين.

الجزائر-ايطاليا

مقالات ذات صلة
وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن “المستشفى الألماني-القطري” بالجزائر

وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن “المستشفى الألماني-القطري” بالجزائر

هذه تفاصيل التخفيضات الجبائية المفروضة على تنازل العقارات

هذه تفاصيل التخفيضات الجبائية المفروضة على تنازل العقارات

بلجود في تونس للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية العرب

بلجود في تونس للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية العرب

بلعيد: لابدّ من تعميم التعريب في الجزائر

بلعيد: لابدّ من تعميم التعريب في الجزائر

تجارة النفايات المسترجعة.. الكابوس الذي أرّق العائلات والمؤسسات

تجارة النفايات المسترجعة.. الكابوس الذي أرّق العائلات والمؤسسات

عقود تجارية لوكالة “عدل” مع مؤسسات الشباب في 5 مجالات

عقود تجارية لوكالة “عدل” مع مؤسسات الشباب في 5 مجالات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد