بالصور.. المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لودية الجزائر

يواصل المنتخب التونسي تحضيراته بعنابة، تحسبا للمباراة الودية المرتقبة الثلاثاء أمام المنتخب الجزائري.

وشرع أشبال المدرب قادري أمسية الأحد، في استعداداتهم لودية الجزائر، بخوض حصتهم التدريبية الأولى بملحق ملعب 19 ماي بعنابة.

وقسم المدرب جلال القادري، اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى العناصر التي لعبت أمام غينيا الاستوائية وخضعت لتدريبات لإزالة الإرهاق، بينما تدرب بقية اللاعبين بشكل عادي.

ويختتم منتخب نسور قرطاج تحضيراته، أمسية الاثنين، بخوض آخر حصة تدريبية، والتي ستجرى، بملعب 19 ماي، الذي سيحتضن المباراة الودية.

ويواجه المنتخب التونسي، مضيفه المنتخب الجزائري أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، في مباراة ودية تحضيرية.