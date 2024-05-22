-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يشرع في تحضيراته بأبيدجان

عمر سلامي
  • 640
  • 0
بالصور.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يشرع في تحضيراته بأبيدجان
ح.م
لاعبو منتخب أقل من 20 سنة خلال الحصة التدريبية

استأنف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تحضيراته تحسبا للمواجهة الودية المزدوجة أمام نظيره الإيفواري.

وأجرى أشبال المدرب مانع، أمسية الثلاثاء، حصتهم التدريبية الأولى، منذ وصولهم إلى أبيدجان.

وبرمجت الحصة التدريبية بالثانوية الكلاسيكية بأبيدجان، ودامت ساعتين، في ظل حرارة شديدة ورطوبة عالية، وهو ما سمح للاعبين باكتشاف الأجواء الإفريقية، قبل خوض مبارياتهم المقبلة خارج شمال إفريقيا.

ويواجه المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، نظيره الإيفواري، في مبارتين وديتين الأولى تلعب هذا الخميس، أما الثانية فبرمجت الأحد المقبل.

المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يواجه كوت ديفوار وديا

ويخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مباراتين وديتين أمام نظيره الإيفواري بأبيدجان.

وبرمجت المباراة الودية يوم 23 ماي الجاري، أما الثانية فستلعب يوم 26 من نفس الشهر.

وتحضيرا لهذه المواجهة المزدوجة، دخل أشبال المدرب مانع، بداية من السبت الماضي، في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وسيتنقل منتخب أقل من 20 سنة الاثنين إلى أبيدجان تحسبا لخوض الوديتين.

مقالات ذات صلة
بن العمري وعبد اللاوي وبلايلي يثيرون الجدل باحتفالات غريبة

بن العمري وعبد اللاوي وبلايلي يثيرون الجدل باحتفالات غريبة

براهيمي مُرشّح لِنيل هذه الجائزة

براهيمي مُرشّح لِنيل هذه الجائزة

إسكندر عثماني يتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر

إسكندر عثماني يتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر

بوعناني يعثر أخيرا على مفتاح التسجيل

بوعناني يعثر أخيرا على مفتاح التسجيل

توغاي وغشة أساسيان وغربال كان في المستوى

توغاي وغشة أساسيان وغربال كان في المستوى

وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب بمعاقبة لاعب موناكو بسبب شارة دعم الشواذ

وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب بمعاقبة لاعب موناكو بسبب شارة دعم الشواذ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد