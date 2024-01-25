بالصور.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الرأس الأخضر

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته تحسبا لمباراة نصف نهائي البطولة الإفريقية، أمام منتخب الرأس الأخضر.

وخاض رفقاء بركوس صبيحة الخميس، حصة تدريبية أخيرة، قبل خوض المباراة المرتقبة في الأمسية بداية من الساعة السابعة ونصف.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد، الهدف الأول بتأهله إلى بطولة العالم، ويسعى لبلوغ النهائي، والتتويج من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024.

وتأهل أشبال المدرب فاروق دهيلي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية الجارية في مصر، عقب فوزهم في ربع النهائي على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36 -23 .

وستكون مباراة الجزائر والرأس الأخضر مسبوقة بنصف النهائي الأول الذي يجمع بين تونس ومصر، بداية من الساعة الرابعة ونصف عصرا.