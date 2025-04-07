-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 20 سنة يشرع في الاستعداد لمواجهة السنغال

عمر سلامي
  • 47
  • 0
بالصور.. المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 20 سنة يشرع في الاستعداد لمواجهة السنغال
أرشيف
لاعبات المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 20 سنة

دخل المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة، أمسية الأحد، في تربص تحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويندرج التربص في إطار الاستعداد للدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026، المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

ووجّه مدرب المنتخب، سيد أحمد مواز، الدعوة لـ26 لاعبة محلية للمشاركة في هذا التربص، الذي يستمر إلى غاية 10 من الشهر الجاري.

واستهلت اللاعبات التربص بحصة تدريبية خفيفة، انطلقت على الساعة مساءً، ودامت حوالي ساعة.

وسيواجه المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة، نظيره السنغالي بعدما أعفي من خوض الدور الأول من التصفيات.

وتقام نهائيات كأس العالم لأقل من 20 سنة في شهر أوت 2026 ببولندا، ويشارك في تصفيات هذه الفئة 38 منتخبا إفريقيا يتنافسون على أربعة مقاعد، من خلال أربع أدوار إقصائية تُلعب بنظام الذهاب والإياب.

مقالات ذات صلة
صراع ألماني -إنجليزي للظفر بخدمات ريان شرقي

صراع ألماني -إنجليزي للظفر بخدمات ريان شرقي

الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة البيّض والساورة

بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة البيّض والساورة

رائد البطولة الإيطالية يُريد هذا الدولي الجزائري

رائد البطولة الإيطالية يُريد هذا الدولي الجزائري

ثلاثة أندية إنجليزية تتصارع للظفر بصفقة عمورة

ثلاثة أندية إنجليزية تتصارع للظفر بصفقة عمورة

فارسي يخطو خطوة حاسمة نحو أوروبا

فارسي يخطو خطوة حاسمة نحو أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد