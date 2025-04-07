بالصور.. المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 20 سنة يشرع في الاستعداد لمواجهة السنغال

دخل المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة، أمسية الأحد، في تربص تحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويندرج التربص في إطار الاستعداد للدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026، المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

ووجّه مدرب المنتخب، سيد أحمد مواز، الدعوة لـ26 لاعبة محلية للمشاركة في هذا التربص، الذي يستمر إلى غاية 10 من الشهر الجاري.

واستهلت اللاعبات التربص بحصة تدريبية خفيفة، انطلقت على الساعة مساءً، ودامت حوالي ساعة.

وسيواجه المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة، نظيره السنغالي بعدما أعفي من خوض الدور الأول من التصفيات.

وتقام نهائيات كأس العالم لأقل من 20 سنة في شهر أوت 2026 ببولندا، ويشارك في تصفيات هذه الفئة 38 منتخبا إفريقيا يتنافسون على أربعة مقاعد، من خلال أربع أدوار إقصائية تُلعب بنظام الذهاب والإياب.