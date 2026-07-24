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رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يصل إلى الرباط للمشاركة في كأس إفريقيا

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يصل إلى الرباط للمشاركة في كأس إفريقيا

وصل المنتخب الوطني للسيدات، سهرة الخميس، إلى الرباط، على متن رحلة خاصة، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026.

وغادرت بعثة المنتخب، مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة التاسعة مساءً، ووصلت إلى مطار الرباط على الساعة العاشرة ونصف مساءً.

وسيستهل منتخب سيدات “الخضر” مشواره في كأس إفريقيا 2026، الأحد المقبل، بداية من الساعة السادسة مساءً، بمواجهة السنغال، على الملعب الأولمبي في الرباط.

ودخل المنتخب الجزائري للسيدات، قبل التنقل إلى الرباط، بتربص في الجزائر، حيث خاض مبارتين وديتين أمام زامبيا، تعادل في الأول، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

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