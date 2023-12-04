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رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري للفوفينام فوداو يعود إلى الجزائر بعد تتويجه بالمرتبة الثانية عالميا

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الجزائري للفوفينام فوداو يعود إلى الجزائر بعد تتويجه بالمرتبة الثانية عالميا
ح.م
المنتخب الجزائري للفوفينام فوداو

عاد المنتخب الجزائري للفوفينام فوداو، صبيحة الاثنين إلى الجزائر، بعد تتويجه بالمركز الثاني في البطولة العالمية التي أقيمت في فيتنام.

واستقبل منتخب الفوفينام فوداو، بمطار هواري بومدين من طرف مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة و المستوى العالي بوزارة الشباب و الرياضة، زاكي لحمر، ممثلا لوزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد.

وتحصل المنتخب الوطني للفوفينام فيات فوداو على المركز الثاني عالميا جماعيا، برصيد 9 ميداليات ذهبية، 7ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

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