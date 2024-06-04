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رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري يجري حصته التدريبية الثالثة تحسبا لمواجهة غينيا

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الجزائري يجري حصته التدريبية الثالثة تحسبا لمواجهة غينيا
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

أجرى المنتخب الوطني الإثنين ثالث حصة تدريبية له استعدادًا لمباراته ضد غينيا، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وركز الطاقم الفني خلال الحصة التدريبية على الجانبين التقني والتكتيكي.

وجرت التدريبات لأول مرة بتعداد مكتمل بعد التحاق توغاي وقيتون، حيث اكتفى هذا الأخير بالتدرب على انفراد بعد وصوله المتأخر.

ويواصل المنتخب الوطني، تحضيراته، الثلاثاء، بإجراء رابع حصة تدريبية، وهي الحصة التي ستنطلق على الساعة الخامسة ونصف مساء، وستكون مسبوقة بمنطقة مختلطة مع وسائل الإعلام.

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