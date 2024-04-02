بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في تربص تحضيري

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني، تحت قيادة الناخب الوطني عزيز لحوسين، يدوم إلى غاية الجمعة المقبل.

وسطر الطاقم الفني للمنتخب برنامج عمل ركز فيه على الجانبين الفني والبدني، حيث برمج حصتين تدريبيتين يوميا، واحدة مساء قبل الإفطار، والثانية خلال السهرة .

وسيتخلل هذا التربص مواجهة ودية أمام نادي شباب بلوزداد لفئة أقل من 18 سنة .

ويستعد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لذات الفئة ، المقرر إجراؤها من 16 إلى 26 أفريل الجاري بالجزائر العاصمة.