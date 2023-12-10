بالصور.. المنتخب الوطني للملاحة الشراعية يعود إلى الجزائر بعد تتويجه باللقب القاري

عاد المنتخب الوطني للملاحة الشراعية، صبيحة الأحد إلى الجزائر، بعد تتويجه بلقب البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب، بعد حصده 5ميداليات، تمثلت في ذهبيتين وفضيتين وميدالية برونزية.

كما تمكن كل من رامي بودرومة وأمينة بريشي من إفتكاك تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

واستقبل المنتخب الوطني للملاحة الشراعية، لدى عودته إلى أرض الوطن، من طرف مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، زاكي لحمر، ممثلا لوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فإن زاكي لحمر نقل لأبطال إفريقيات رسالة دعم ومساندة وزير الشباب والرياضة.

كما أكد تعهد الوزارة بمرافقة وتوفير جميع الإمكانات المادية والتقنية من أجل ضمان أفضل تحضير ممكن للأولمبياد القادمة.