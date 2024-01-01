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رياضة

بالصور.. المنتخب الوطني يشد الرحال إلى طوغو

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الوطني يشد الرحال إلى طوغو
ح.م
المنتخب الجزائري يشد الرحال إلى طوغو

شدّ المنتخب الوطني الرحال، صبيحة الاثنين إلى العاصمة الطوغولية لومي، لإجراء تربص تحضيري، تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وغاب عن التعداد المتنقل إلى طوغو، اللاعب أمين غويري، الذي تم تسريحه من طرف الطاقم الفني للمنتخب، بسبب الإصابة.

ويدخل المنتخب الوطني بداية من الثلاثاء المرحلة الثانية من التحضيرات لـ”الكان”، بعدما أنهى أمسية الأحد، التربص الأول الذي أجراه بالمركز التقني بسيدي موسى.

ومن المنتظر أن تتضح التشكيلة الأساسية لـ”الخضر”، على ضوء المبارتين الوديتين المبرمجتين في التربص، أمام كل من طوغو وبورندي.

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، حيث سيستهل مشواره يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا، ويواجه منتخب بوركينافاسو يوم 20 جانفي لحساب الجولة الثانية، ويختتم “الخضر” دور المجموعات بمواجهة موريتانيا يوم 23 جانفي.

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