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رياضة

بالصور.. المنتخب الوطني يغادر لومي باتجاه بواكي بكوت ديفوار

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الوطني يغادر لومي باتجاه بواكي بكوت ديفوار
ح.م
المنتخب الوطني

غادر وفد المنتخب الوطني مقر إقامته بالعاصمة لومي، متجها نحو المطار، تحسبا للتنقل إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وخرج وفد “الخضر” مقر إقامتهم وسط تشجيعات من طرف طاقم وعمال الفندق.

واتجه وفد “الخضر” نحو المطار، من أجل مغادرة الطوغو، باتجاه مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وأنهى المنتخب الوطني تربص “لومي” بالفوز على بورندي برباعية نظيفة.

وأكد جمال بلماضي نجاح التربص، خاصة مع تعود اللاعبين على الأجواء المناخية المشابهة لتلك السائدة في كوت ديفوار.

كما أعلن الناخب الوطني جاهزية اللاعبين لإسعاد الشعب الجزائري في “كان” كوت ديفوار.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب أنغولا في أول خرجة له في كأس أام إفريقيا كوت ديفوار، وهي المباراة التي ستلعب الاثنين المقبل بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب السلام ، بمدينة بواكي.

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