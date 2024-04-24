بالصور.. الهادي ولد علي يزور تدريبات “الكناري” ويحفز اللاعبين

زار الرئيس الجديد لمجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي تدريبات الفريق، بعد يوم واحد من تنصيبه.

وعرفت الحصة التدريبية التي أجرتها تشكيلة الشبيبة صبيحة الأربعاء، حضور رئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي الذي التقى اللاعبين والطاقم الفني للفريق.

ووجه ولد علي خطابا تحفيزيا للاعبين والطاقم الفني، وطالبهم بإنهاء الموسم بأفضل النتائج، وتعهد بتوفير كل الإمكانيات والظروف.

كما عرفت الحصة التدريبية حضور عاشور شلول الذي ودّع اللاعبين والطاقم، متمنيا لهم وللرئيس الجديد حظا سعيدا.