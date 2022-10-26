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الجزائر

بالصور.. الواجهة البحرية للعاصمة “تتألق” قبيل القمة العربية

الشروق أونلاين
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بالصور.. الواجهة البحرية للعاصمة “تتألق” قبيل القمة العربية
ح.م
وجه ناصع البياض لواجهة العاصمة البحرية

نشرت ولاية الجزائر يوم الأربعاء صورا لأشغال إعادة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، التي انطلقت منذ ما يقارب السنة، تحضيرا لاحتضان القمة العربية.

وشملت الأشغال إعادة  تهيئة مقرات المؤسسات، والهيئات الرسمية، وكذلك العمارات السكنية، المتمركزة في الواجهة البحرية لعاصمة البلاد.

وتمّ إنجاز هذه الأشغال، وفقا لمعايير تقنية وفنية وجمالية مدروسة ومتناسقة، حسب ما أكدته الولاية، مضيفة بأن “مدينة الجزائر اكتسبت وجها ناصعا ومتألقا، يليق باحتضان أشغال اجتماع قمة جامعة الدول العربية”.

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