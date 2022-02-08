بالصور..الوزير الأول ونظيرته التونسية يترحمان على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من قبل نظيرته التونسية

ترحم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و نظيرته التونسية نجلاء بودن، الثلاثاء، على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف، بالنصب التذكاري المخلد لهذه الأحداث، بمحافظة الكاف التونسية.

بن عبد الرحمان: تنمية المناطق الحدودية أولوية بالنسبة للجزائر وتونس

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، إن تنمية المناطق الحدودية أولوية بالنسبة للجزائر وتونس.

وأكد الوزير في كلمة له بمناسبة مشاركته في الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف، أنه من أبرز هذه الأوليات التي ستكون بلا شك موضوع تشاور وتنسيق مستمرين بين حكومتينا هي تحقيق التنمية والتكامل بين المناطق الحدودية الجزائرية والتونسية.

وأوضح أن هذا يتم عبر وضع تصورات جديدة وبعث مشاريع تنموية مبتكرة من شأنها أن تكون أكثر واقعية وتعود بالمنفعة المتبادلة والمشتركة لسكان هذه المناطق.

وحل أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، بولاية الكاف التونسية للإشراف مناصفة مع رئيسة حكومة تونس على الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد كان في استقباله رفقة الوفد المرافق له، بالحدود الجزائرية التونسية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وسيكون للوزير الأول، على هامش هذه المناسبة، محادثات مع نظيرته التونسية حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

وسيرافق الوزير الأول، وزير المالية، خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق.