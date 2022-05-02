بالصور.. الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالجامع الكبير ودعوات للتصدي لخطاب الفتنة

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان صباح اليوم الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة فيما دعا الخطيب إلى ضرورة التصدي لدعوات الفتنة بين الجزائريين.

كما أدى في نفس الجامع صلاة العيد عبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف وأعضاء من الحكومة إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والاسلامي المعتمد بالجزائر.

وفي خطبتي صلاة العيد أعتبر الامام عيد الفطر مناسبة للتصالح والتخلي عن الاحقاد والضغائن بين افراد المجتمع المسلم وإبراز مظاهر الفرح والسرور بهذا اليوم الذي يتلقى فيه المؤمن من الله عز وجل جائزة الصيام حاثا في نفس الوقت على ضرورة المبادرة بصلة الارحام بين الاهل والاقارب و أبناء الامة الواحدة مع تبادل الهدايا لكون ذلك من شأنه يزيد في أواصر التضامن والتماسك بين افراد المجتمع.

وحث الخطيب على ضرورة التصدي للذين يسعون الى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري و الى “تفكيك المجتمع المتماسك” من خلال التحالف مع الذين لا يريدون الخير لأبناء الوطن الواحد, داعيا المواطنين الى “عدم الانسياق وراء افكار هؤلاء الهدامة ” الذين ينتهجون شتى الطرق بما فيها تزوير الحقائق وتشويهها.

وعلى صعيد آخر أشار الامام الى المحاولات الرامية لتدنيس المسجد الاقصى من قبل جيش الكيان الصهيوني المحتل أمام مرآى و مسمع الجميع مشيدا في نفس الوقت بالموقف الثابت للجزائر بشأن نصرة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة في العالم و”الدفاع عن بيت المقدس الذي سيعود مهما طال الزمن الى رحاب المسلمين”.

وعقب أداء الصلاة العيد تلقى الوزير الأول تهاني عيد الفطر المبارك من قبل المصلين.