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بالصور.. الوزير الأول يشرف على تكريم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

الشروق أونلاين
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بالصور.. الوزير الأول يشرف على تكريم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الأربعاء بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم الفائزين الأوائل بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وحضر هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، احتفالا بليلة القدر المباركة، وزير الشؤون الخارجية  رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، بالاضافة إلى أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتوجت بالجائزة الأولى في مسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن بشرى مرابطي من ولاية ام البواقي فيما توج بالجائزة الثانية بوفروج بن طالب من ولاية تيارت، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب أمير مشري من ولاية برج بوعريرج .

أما فيما يخص المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم فقد توج بالجائزة الأولى القارئ فيصل عجاج من ولاية تلمسان، أما الجائزة الثانية فقد توج بها بلال رقاب عن ولاية البليدة، فيما توج بالجائزة الثالثة هيثم بدر الدين سلطان من ولاية بسكرة.

وبمناسبة هذا الحفل الديني ألقى إمام المسجد درسا أبرز فيه فضائل هذه الليلة المباركة كما حث المواطنين على “الاستلهام” من العبر الدينية والاجتماعية لشهر رمضان المبارك والعمل بها طيلة أيام السنة.

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