بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المركب الرياضي لبشار

قام وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي بزيارته تفقدية لمشروع إنجاز المركب الرياضي بولاية بشار.

وعقب الزيارة الميدانية ترأس الوزير اجتماعا تقنيا للوقوف على مدى سيرورة المشروع، حيث أبرز العرض المقدم من طرف القائمين على المشروع على أن وتيرة الإنجاز بلغت إلى غاية اليوم نسبة 20% موزعة على نحو التالي :

– تم الانتهاء 100% من الدراسات والمصادقة عليها

– ملعب كرة القدم 15%.

– مضمار ألعاب القوى 20%.

– المسبح شبه أولمبي 05%.

– أشغال التهيئة الخارجية والشبكات VRD 10%.

وأكد الوزير بلعريبي على عدة نقاط في مقدمتها ضرورة زيارة العمال في الشق المتعلق ببناء مدرجات الملعب وتسطير برنامج من شأنه تحديد الفترة المتبقة للانتهاء من كل أجزاء المدرجات. بالإضافة إلى – تكليف فريق خاص لمتابعة أشغال المسبح نصف أولمبي.



هذا إلى جانب توفير المواد الأولية وتحديدها بشكل مستمر على أن تكون ذات صنع جزائري وتفادي أي انقطاع في سلسلة التزويد وذلك عبر التنسيق مباشر مع الموردين، و

استخدام أحدث الوسائل التقنية كأنظمة رقمية لمراقبة تقدم الأشغال.



ومن بين النقاط كذلك التي أكد عليها الوزير، إلزام المقاولة بإنجاز 500 متر من جدران الإسناد شهريا، و-ضمان الحماية من الفيضانات عبر التنسيق مع مديرية الموارد المائية ببشار.

إلى جانب رفع وتيرة انجاز الأشغال الكبرى بالملعب وتقسيم الورشة إلى 4 مناطق لتسريع انجاز المدرجات، و-استكمال الحفر و صب الخرسانة في أساسات المسبح نصف أولمبي والانتهاء منها قبل نهاية الشهر..



