بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد ملعب الدويرة ويطالب بتسريع وتيرة الأشغال

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الاثنين، بزيارة عمل وتفقد على مستوى ملعب دويرة.

وأكد بيان للوزارة، على صفحتها الرسمية، أن الزيارة استهلت بتفقد أشغال تركيب الكراسي والتي بلغت نسبة إنجازها 98%، لينتقل بعد ذلك إلى أرضية الملعب التي انتهت بها أشغال وضع الطبقة الهجينة.

وتنقل الوزير بعدها إلى الطابق الأرضي السفلي الأول والثاني لمعاينة عينية لتقدم نسبة الأشغال خاصةً تلك المتعلقة بالربط بمختلف الشبكات.



وأمر الوزير بلعريبي خلال الزيارة، مؤسسة الإنجاز الصينية بتسريع وتيرة الأشغال، ليجتمع بعد ذلك مع القائمين على المشروع وكذا مؤسسة الإنجاز والمؤسسات المناولة.

وقدم مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة رزنامة الأشغال المتبقية وكذا رزنامة المعدات التي يستوجب اقتناءها لتكملة المشروع لا سيما المعدات المتعلقة بنظام التهوية، نظام صرف الدخان ومعدات السباكة.

كما تم التطرق إلى جملة الأشغال المتبقية خاصة فيما يخص المدرجات التي تربط الملعب بالسقف الخارجي وكذا المدرجات التي تربط مركز القيادة والتحكم مع ذات السقف.

وتحضير الأرضية الخاصة التي تتمركز فيها كاميرات التلفزيون وهذا بعد تحديد أماكن تموضعها مع مكتب الدراسات، الأمر ذاته فيما يتعلق بتحديد المساحة الضرورية لوضع الخزانات الكهربائية والمقدرة بـ 08 خزانات.

وتطرق الوزير بلعريبي إلى ضرورة دفع مستحقات المؤسسات المقاولاتية التي تشتغل في المشروع، كما أمر المكلفين بإنجاز المشروع بإعداد برنامج خاص بالأشغال المتبقية وإحصاء كل العراقيل التقنية والإدارية .

وبخصوص أشغال الربط بشبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض فإن الوزير بلعريبي، حرص على إحصاء كل العراقيل والتنسيق مع مصالح الحماية المدينة وكذا الانتهاء من الدراسات والمصادقة عليها وهذا قبل يوم الخميس 30 مارس 2023.

في الأخير ألح الوزير بلعريبي على البدء في أشغال تركيب الألياف البصرية والبالغ طولها 110 كلم على مستوى المشروع، والتي تسمح بالانطلاق في أشغال تركيب الكاميرات ونظام الصوت على مستوى الملعب.