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بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو قبل إجراء المباراة التجريبية

عمر سلامي
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بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو قبل إجراء المباراة التجريبية
ح.م
الوزير طارق بلعريبي خلال زيارته إلى ملعب تيزي وزو

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، صبيحة الخميس، بزيارة ميدانية لملعب تيزي وزو، للوقوف على مدى جاهزيته قبل احتضانه المباراة التجريبية.
ووقف الوزير بلعريبي على مختلف الجزئيات في أشغال الملعب من معدات التي تسهل عمل التقنيين التابعين للقنوات الإعلامية، نظام تسخين المياه، نظام التهوية، نظام كاميرات المراقبة ونظام مراقبة أبواب الدخول.

بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو قبل إجراء المباراة التجريبية

وألح الوزير على رفع التحدي والانتهاء من الأشغال خلال هذه الأيام، ، في الإجتماع الذي ترأسه، والذي ضم مختلف المعنيين بأشغال الملعب.

وتنقل الوزير بلعريبي إلى الملعب الثانوي لاسيما غرف تغيير الملابس، ليتوجه إلى فندق الملعب الذي انتهت الأشغال به نهائيا، الأمر ذاته بالنسبة إلى غرف تغيير الملابس بالملعب الرئيسي.

وحسب الصفحة الرسمية، لوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن نسبة الأشغال قد بلغت 97% من إجمالي الأشغال النهائية.
للإشارة فإن الوزير بلعريبي استهل زيارته إلى ملعب تيزي وزو، بتفقد ملعب ألعاب القوى.

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