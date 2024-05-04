بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة فجائية لملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي سهرة الجمعة، بزيارة فجائية لملعب الدويرة.

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مركز المراقبة الذي انتهت أشغال الواجهة الخارجية به وتفقد مختلف الطوابق المشكلة للمركز والمتكونة من خمسة طوابق.

و بلغت نسبة الإنجاز لهذه الطوابق 90%، وأسدى الوزير بلعريبي تعليمات تقضي بالانتهاء من أشغال ربط الكوابل وغلق السقف العلوي.

وتفقد بعدها الوزير الطوابق السفلية للملعب التي بلغت نسبة إنجازها 90% وخاصة الجناح المخصص لغرف اللاعبين والمنطقة المسماة منطقة “فيفا”.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، على الانتهاء من انجاز قاعة المحاضرات في أقرب الآجال وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية.

وعاين بلعريبي في الأخير، أشغال محور الدوران للمدخل الرئيسي للملعب حيث سجل نسبة إنجاز معتبرة وأمر بتزيينها بشاشة عملاقة تزيد حلة الملعب وواجهتها الرئيسية.