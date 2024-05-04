-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة فجائية لملعب الدويرة

عمر سلامي
  • 268
  • 0
بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة فجائية لملعب الدويرة
ح.م
ملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي سهرة الجمعة، بزيارة فجائية لملعب الدويرة.

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مركز المراقبة الذي انتهت أشغال الواجهة الخارجية به وتفقد مختلف الطوابق المشكلة للمركز والمتكونة من خمسة طوابق.

و بلغت نسبة الإنجاز لهذه الطوابق 90%، وأسدى الوزير بلعريبي تعليمات تقضي بالانتهاء من أشغال ربط الكوابل وغلق السقف العلوي.

وتفقد بعدها الوزير الطوابق السفلية للملعب التي بلغت نسبة إنجازها 90% وخاصة الجناح المخصص لغرف اللاعبين والمنطقة المسماة منطقة “فيفا”.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، على الانتهاء من انجاز قاعة المحاضرات في أقرب الآجال وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية.

وعاين بلعريبي في الأخير، أشغال محور الدوران للمدخل الرئيسي للملعب حيث سجل نسبة إنجاز معتبرة وأمر بتزيينها بشاشة عملاقة تزيد حلة الملعب وواجهتها الرئيسية.

مقالات ذات صلة
فريق “بن سبعيني” يكتفي بِالأهمّ في رابطة الأبطال

فريق “بن سبعيني” يكتفي بِالأهمّ في رابطة الأبطال

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

بيتكوفيتش يحطّ الرّحال بِبسكرة

بيتكوفيتش يحطّ الرّحال بِبسكرة

الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

الكاف” تصدر قرارها بخصوص مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

الاتحاد الفرنسي يمنع اللاعبين المسلمين من ارتداء سراويل تغطي الركبة

الاتحاد الفرنسي يمنع اللاعبين المسلمين من ارتداء سراويل تغطي الركبة

الدوري الجزائري على صفيح ساخن في آخر منعرجاته

الدوري الجزائري على صفيح ساخن في آخر منعرجاته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد