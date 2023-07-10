بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة ليلية لملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ، سهرة الأحد بزيارة تفقدية لمشروع ملعب الدويرة.

وتفقد الوزير بلعريبي جميع أجنحة الملعب وكذا المحيط الخارجي للملعب لاسيما الحظيرة، وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فإن الوزير وقف على نقص في عدد العمال الذين يشتغلون ليلا بالمشروع.

وأسدى وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات صارمة لمؤسسة الانجاز بضرورة تدارك التأخر وإدماج مؤسسات المناولة في المشروع على أن يبدؤوا في العمل قبل نهاية الأسبوع و هذا بنظام 3*8.

وترأس الوزير اجتماعا ضم مؤسسة الانجاز “SNTP” ومكتب الدراسات ” cnic”، والذي عرض جميع الأشغال المتبقية في المشروع.

كما أمر مكتب الدراسات والقائمين على المشروع بضرورة المتابعة والحرص على استكمال جميع الأشغال المتبقية.