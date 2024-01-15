بالصور.. الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية سيدي بلعباس

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صباح الاثنين، في زيارة عمل وتفقد لولاية سيدي بلعباس، حيث قام بتدشين مسبح نصف أولمبي في أول محطة له.

وتنقل الوزير حماد، إلى بلدية راس الماء، التي كانت أول محطة له في الزيارة، حيث قام بتدشين المسبح النصف أولمبي، أين تلقى شروحات تتعلق بهذا المرفق الرياضي.

كما كانت هذه الزيارة فرصة للوزير حماد من أجل الاستماع لانشغالات ساكنة البلدية ومتطلبات الشباب، وأسدى تعليمات بضرورة التكفل الأمثل بمتطلباتهم بما يتماشى مع تطلعاتهم في إطار الاستثمار في العنصر الشبابي.

وفي المحطة الثانية، تنقل وزير الشباب والرياضة إلى بلدية سيدي علي بن يوب، حيث قام بتدشين المسبح الجواري.

ووصل وزير زير الشباب و الرياضة سهرة الأحد إلى ولاية سيدي بلعباس، وكان في استقباله والي الولاية سمير شيباني مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا السلطات الأمنية و العسكرية نواب البرلمان وكذا رئيس الدائرة و رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية سيدي بلعباس .