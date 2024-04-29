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رياضة

بالصور.. الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبابية بولاية تيارت

عمر سلامي
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بالصور.. الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبابية بولاية تيارت
ح.م
وزير الشباب والرياضة عبدالرحمان حماد

شرع وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد بزيارة عمل إلى ولاية تيارت، أين تفقد العديد من المرافق الرياضية والشبابية.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير حماد إلى عرض تشخيصي حول واقع وآفاق قطاع الشباب والرياضة بالولاية من طرف مدير الشباب والرياضة.

وعاين الوزير حماد رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما المسبح الأولمبي 50 مترا، أين التقى بالرياضيين واستمع لانشغالاتهم، حيث وعدهم بتذليل كل العقبات، كما شدّد على ضرورة العمل على اكتشاف المواهب الشابة ووضع هذه المنشآت تحت تصرف شباب الولاية والرياضيين.

وزار وزير الشباب والرياضة المركب الرياضي أزيات حسن أين شدّد على توفير كل الامكانيات للرياضيين، وكذا ضرورة الانتهاء من أعمال اعادة تهيئة هذا المركب ليدخل حيّز الخدمة في أقرب الآجال.

واستمع الوزير لانشغالات الجمعيات الرياضية حيث أمر مدير الشباب والرياضة باستغلال هذا المركب لتحويله الى قطب رياضي بامتياز.

وتنقل بعد ذلك إلى الملعب الأولمبي احمد قايد أين وقف على وضعيته، ليقوم بعد ذلك بتسليم قرارات مقرات الرابطات الرياضية بالولاية.

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