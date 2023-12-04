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رياضة

بالصور.. الوزير حماد يستقبل الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم

عمر سلامي
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بالصور.. الوزير حماد يستقبل الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم
ح.م
الوزير حماد رفقة الأبطال من ذوي الهمم

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم العالية، في اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة المصادف للثالث من ديسمبر.

والتقى الوزير حماد الأبطال من ذوي الهمم بالإضافة إلى رئيس رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فإن الوزير حماد وخلال اللقاء، أكد على عرفان الدولة الجزائرية لكل ما قدم هؤلاء الأبطال لتاريخ الرياضة الجزائرية.

كما أكد وزير الشباب والرياضة التزامه بتوفير كل الإمكانيات التي تساعد الرياضيين من ذوي الهمم على تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفعّالة في مختلف المحافل الدولية والقارية والإقليمية، و تذليل كل العقبات من أجل رفع الراية الوطنية عاليا.

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