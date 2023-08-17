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رياضة

بالصور.. الوزير حماد يستقبل بطلات الملاكمة الجزائرية

عمر سلامي
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بالصور.. الوزير حماد يستقبل بطلات الملاكمة الجزائرية
ح.م
الوزير حماد يستقبل بطلات الملاكمة الجزائرية

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، بمقر الوزارة، بطلات الملاكمة الجزائرية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وأشاد الوزير خلال لقائه مع البطلات إلى النتائج المحققة مؤخرا في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون، وتحليهن بالأخلاق الرياضية العالية، في تمثيل وتشريف الألوان الوطنية.

وشدّد وزير الشباب والرياضة، على بناء علاقة قوية يسودها الاهتمام واحتضان اللاعبين المستوى العالي ودعمهم بجميع الإمكانيات المادية والطواقم الفنية المتخصصة .

وأكد الوزير حماد على توفير كل الإمكانيات اللازمة للتحضير الجيد لتمثيل الجزائر في مختلف المنافسات، ورفع الراية الوطنية عاليا.

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