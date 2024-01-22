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بالصور.. الوزير حماد يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة

عمر سلامي
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بالصور.. الوزير حماد يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة
ح.م
الوزير حماد خلال زيارته لولاية سكيكدة

شرع وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، صبيحة الاثنين، في زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة.

وفي أول محطة له خلال الزيارة، تنقل الوزير حماد إلى بلدية سيدي مزغيش، أين قام بتدشين المسبح الجواري، وتلقى هناك شروحات تتعلق بهذا المرفق الرياضي.

وشدّد الوزير حماد خلال عملية التدشين على ضرورة السهر على التسيير الرشيد و تسخير المسبح لفائدة الشباب و المواهب الشابة.

كما حضر وزير الشباب والرياضة، الذي كان مرفوقا خلال الزيارة بوالي الولاية حورية مداحي، عدة نشاطات رياضية وشبابية لأطفال البلدية، واستمع لانشغالات المواطنين والرياضيين.

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