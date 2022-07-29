بالصور.. انتشال جثث 4 أطفال من عائلة واحدة غرقوا بسد واد ملاق بسوق أهراس  

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، الجمعة، عن انتشال جثة الطفل الغريق الرابع بعد انتشالها جثث 3 أطفال آخرين من عائلة واحدة.

وكان الأطفال الأربعة قد غرقوا مساء الخميس على مستوى واد ملاق بإقليم بلدية وادي الكبريت بولاية سوق أهراس.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن عمليات البحث وانتشال الضحايا تمت من طرف غطاسي الحماية المدنية لولاية سوق أهراس مدعومين بـ 11 غطاس من الولايات المجاورة (قالمة ،ام البواقي و تبسة ) ، نتج عنها انتشال جثث 03 أطفال (طفل 12 سنة ، بنت 09 سنوات ، بنت 11 سنة) مساء الخميس والطفل الرابع صبيحة الجمعة.

وتنقل، الجمعة، لوناس بوزقزة والي ولاية سوق أهراس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وقائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني وبحضور السلطات المحلية إلى بلدية مداوروش ، لتقديم التعازي ومواساة أهل الضحايا.