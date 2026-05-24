بالصور.. اندلاع حريق مهول بمخزن للعجلات المطاطية بالبليدة

شهدت ولاية البليدة، ليلة أمس، اندلاع حريق بمخزن للعجلات المطاطية المستعملة والموضوعة في الهواء الطلق، بمحاذاة الطريق الولائي رقم 59 ببلدية ودائرة الأربعاء.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن فرقها باشرت عملية الإخماد في حدود الساعة 23:34 ليلاً، حيث تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية معتبرة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة.

وشارك في العملية خمس شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف، إضافة إلى ثلاث شاحنات إطفاء تابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلى جانب شاحنة إطفاء مدعمة من مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة إلى غاية إعداد هذا الخبر، دون تسجيل أي حصيلة نهائية للخسائر أو الإصابات.