-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. اندلاع حريق مهول بمخزن للعجلات المطاطية بالبليدة

الشروق أونلاين
  • 845
  • 0
بالصور.. اندلاع حريق مهول بمخزن للعجلات المطاطية بالبليدة

شهدت ولاية البليدة، ليلة أمس، اندلاع حريق بمخزن للعجلات المطاطية المستعملة والموضوعة في الهواء الطلق، بمحاذاة الطريق الولائي رقم 59 ببلدية ودائرة الأربعاء.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن فرقها باشرت عملية الإخماد في حدود الساعة 23:34 ليلاً، حيث تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية معتبرة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة.

وشارك في العملية خمس شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف، إضافة إلى ثلاث شاحنات إطفاء تابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلى جانب شاحنة إطفاء مدعمة من مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة إلى غاية إعداد هذا الخبر، دون تسجيل أي حصيلة نهائية للخسائر أو الإصابات.

مقالات ذات صلة
ميناء تنس: وصول أزيد من 13 ألف رأس غنم قادمة من إسبانيا

ميناء تنس: وصول أزيد من 13 ألف رأس غنم قادمة من إسبانيا

تنبيه جوي: رياح قوية تتجاوز 80 كم/سا على هذه الولايات

تنبيه جوي: رياح قوية تتجاوز 80 كم/سا على هذه الولايات

ماكرون أساء تقدير الرد الجزائري حول موقفه من الصحراء الغربية

ماكرون أساء تقدير الرد الجزائري حول موقفه من الصحراء الغربية

هذا ما بحثه وزير الصحة مع مدير عام الصحة العالمية

هذا ما بحثه وزير الصحة مع مدير عام الصحة العالمية

تدشين المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة

تدشين المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة

5 سنوات حبسا نافذا ضدّ أربعة متّهمين بنشر مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط

5 سنوات حبسا نافذا ضدّ أربعة متّهمين بنشر مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد