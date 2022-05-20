بالصور.. انطلاق الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

انطلقت، الجمعة، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

وحسب بيان للوزارة فقد شهدت مختلف مراكز الامتحان (الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، وهران، ورقلة) توافدا كبيرا للمترشحين الراغبين في الالتحاق بصفوف وزارة الشؤون الخارجية.

وزارة الخارجية تنشر إعلانا موجّها للمقبولين في مسابقة التوظيف

وفي 16 ماي 2022، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج توضيحا بخصوص استدعاءات المشاركة في الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف في رتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية.

وجاء في بيان للخارجية أنّه بإمكان المترشّحين المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي، من الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم، التقرّب من مكاتب بريد الجزائر في بلدياتهم، لسحب الاستدعاءات.

وفي حالة تعذّر سحب الاستدعاءات من مكاتب البريد، دعت الوزارة المعنيين بالامتحان إلى طباعة صفحة قائمة المقبولين الواردة فيها أسماؤهم. لاستظهارها يوم الامتحان، مع وثيقة الهوية الخاصة بهم.

الإعلان عن موعد اجتياز الاختبار الكتابي للمقبولين في مسابقة التوظيف

في 15 أفريل، كشفت وزارة الشؤون الخارجية عن تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية للمترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

وأعلنت الوزارة أن تواريخ إجراء الاختبارات الكتابية للقبول قد حددت بيومي الجمعة 20 والسبت 21 ماي 2022.

وفي 4 أفريل 2022، أفرجت وزارة الشؤون الخارجية عن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

وأعلمت وزارة الخارجية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” و”تويتر” كافة المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية والمعلن عنها بتاريخ 13 ديسمبر 2021، أنه طبقا لمحاضر اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح، قد تم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبينة أدناه (عبر الرابط الإلكتروني)، موزعة وفق مراكز الامتحان والولايات التابعة لها:

http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx

وأضاف بيان الوزراة أن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم والموجودة أسماؤهم في قوائم الملفات المرفوضة أنه بإمكانهم تقديم طعن مرفوقا بالملف المطلوب عبر عنوان البريد الإلكتروني المدون أدناه في أجل أقصاه 19 أفريل 2022.

recrutement@mae.dz

وأوضح بيان الوزراة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة لاحقا.

وأشارت إلى أن الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي بالنسبة للمرشحين المرفوضة ملفاتهم من أجل تقديم طعونهم.

وتابع البيان أن كل الطعون الواردة خارج الآجال المحددة لا تؤخذ بعين الاعتبار.

وزارة الخارجية: هذه شروط المشاركة في مسابقتي التوظيف الخارجي

ويوم 15 ديسمبر 2021، أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج توضيحا يخص شروط المشاركة في مسابقتي التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

1- السن القانوني للمشاركة في هاتين المسابقتين هو 35 سنة على الأكثر في أول جانفي من السنة المالية التي أطلقت فيها المسابقة أي سنة 2021، وذلك طبقا للمواد 90 و93 من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في 24 جوان 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

2- يكون إجراء الامتحانات الخاصة بهاتين المسابقتين باللغة العربية حصريا، ما عدا تلك الخاصة باللغات الأجنبية، وذلك طبقا للمادة 08 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، وكذا تعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في هذا الشأن.

3- آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو 02 جانفي 2022 (يؤخذ بعين الاعتبار ختم مركز البريد).

4- لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات غير المكتملة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات.

ينبغي التذكير إلى أنه على المترشح وضع رقم الهاتف وعنوان بريده الإلكتروني على استمارة المعلومات الخاصة بالمسابقة و ذلك لتسهيل الاتصال به في حال الضرورة.