بالصور.. انطلاق المقياس الثاني من التربص التكويني “كاف أ” لفائدة الدوليين السابقين

عمر سلامي
ح.م
تربص الدوليين السابقين للحصول على "شهادة كاف أ"

انطلق الأحد، المقياس الثاني من التربص التكويني المؤهل للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”، لفائدة المجموعة الأولى، من الدوليين السابقين.

وتجري أشغال هذا التكوين بمركز تجميع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بولاية تيبازة، وستتواصل إلى غاية الخميس المقبل.

وتضم المجموعة الأولى 25 متربصا، معظمهم من اللاعبين الدوليين السابقين.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم فإن المقياس الثاني يشمل محاور أساسية تتمثل في التدريب الرياضي، خطط اللعب، التنشيط الهجومي والدفاعي، ملاحظة وتحليل المباريات، إضافة إلى الإشراف الفني وتسيير المباريات.

وسيخضع المتربصون في الختام لعملية تقييم، تخص المحاور التي تم التطرق إليها خلال التربص.

