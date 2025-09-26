-- -- -- / -- -- --
بالصور.. انطلاق تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

الشروق أونلاين
ح.م
تحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الخميس، في تربص جديد بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة في تيبازة، تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025.

واستدعى الناخب الوطني، نور الدين بن عمروش، لهذا التربص 15 لاعبا جميعهم ينشطون في بطولة القسم الوطني الأول.

وانطلق البرنامج في الأمسية بإجراء أول حصة تدريبية بالقاعة التابعة لمركز فوكة بمشاركة كافة اللاعبين، على أن يتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لخوض دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، بالعناصر الناشطة في البطولة المحلية.

