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بالصور.. انطلاق عملية البحث عن الطفل المفقود بالجباحية

الشروق أونلاين
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بالصور.. انطلاق عملية البحث عن الطفل المفقود بالجباحية
ح.م
جانب من عملية البحث

باشرت الحماية المدنية بولاية البويرة عملية البحث عن الطفل المفقود بجانب الطريق السيار شرق -غرب بالجباحية.

وحسب ما أفادت به الحماية، فقد تدخلت وحداتها من أجل عملية البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر 15 سنة بالمعصرة بجانب الطريق السيار شرق غرب بلدية جباحية ولاية البويرة.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 50 عون بمختلف الرتب على رأسهم مدير الحماية المدنية و فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

كما يشارك في عملية البحث أفراد من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، الأمن الوطني، السلطات الأمنية والمدنية لبلدية الحباحية وفعاليات المجتمع المدني.

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