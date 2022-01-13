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بالصور.. انقاذ كهل علق داخل بئر بعمق 35 مترا

س.م
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بالصور.. انقاذ كهل علق داخل بئر بعمق 35 مترا
أرشيف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، من إنقاذ كهل علق داخل بئر بعمق 35 مترا، ببلدية بوراشد بعين الدفلى.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن رجل يبلغ من العمر 50 سنة سقط في بئر عمقه 35 متر لا يوجد فيه ماء، بالمكان المسمى دوار أولاد بن هيمونة ببلدية بوراشد.

وأضاف “تدخلت إسعافات المركز المتقدم عين الدفلى مدعمة بمركز الإسعاف على الطرقات ببوراشد، الأربعاء 12 جانفي  2022،  في حدود الساعة12سا و15د، لأجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، له كسر في الرجل اليمنى من داخل بئر لا يوجد به ماء، إثر قيامه بعملية الصيانة“.

وتابع “مما أدى  إلى تمزق الحبل وسقوطه في قاع البئر بعمق حوالي35 م، أين تم إستخراجه من البئر وقدمت له الإسعافات الأولية، ثم إجـــــــلائه إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى عين الدفلى”.

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