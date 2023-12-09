بالصور.. بداري يكرم الطلبة أبطال العالم في “الفوفينام” و”الكيك بوكسينغ”

كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يوم السبت، الطلبة أبطال العالم في رياضة “الفوفينام” و”الكيك بوكسينغ” المقامة في دولتي الفيتنام وإيطاليا.

جاء هذا التكريم بعد حصد الطلبة الآتية أسماؤهم، تيمطاوسين عادل، خيشان محمد، حلفاوي نريمان ودهامشي فيروز لـ:

3 ميداليات ذهبية

ميدالية فضية،

ميدالية برونزية.

وأسدى وزير التعليم العالي كمال بداري وسام الاستحقاق للطلبة الجزائريين أبطال العالم نظير هذا الإنجاز الذي حققوه.

وقال بداري في تصريح له: “إن الجامعة الجزائرية تفخر بإنجازات طلبتها الرياضيين الذين تحصلوا على ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.”

وأضاف بداري: “هذا الفوز يعتبر مؤشرًا على تفوق الجزائر في هاتين الرياضتين”، مشيرًا إلى “الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجمهورية للرياضة الجامعية التي تعتبر خزان للنخبة الوطنية”.