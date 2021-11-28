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جواهر

بالصور.. برلمانية نيوزلندية تتجه للمستشفى للولادة على متن دراجة 

جواهر الشروق
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بالصور.. برلمانية نيوزلندية تتجه للمستشفى للولادة على متن دراجة 

ذهبت برلمانية نيوزيلندية إلى المستشفى للولادة على متن دراجة، وهي حسب رويترز مثال “للساسة المتواضعين والعمليين”، الذين تشتهر بهم البلاد.

وفاجأت آلام المخاض البرلمانية عن حزب الخضر، جولي آن غينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقامت بالتوجه إلى المستشفى بدراجتها الخاصة، حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات، قالت جينتر على صفحتها على “فيسبوك”: “أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا”.

وأضافت: “لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى – على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق”.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على “فيسبوك” عبارة “أحب دراجتي”- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 للولادة.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.

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التعليقات
1
  • توفيق

    بعض من النساء نتاوعنا يحكموا عطلة إبتدءا من الشهر الأول وعــــام أو عامين بعد الولادة أمبعد تبدأ الحرقة و التفحات من العمل سببه إلتزامات مع الأولاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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