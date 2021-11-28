بالصور.. برلمانية نيوزلندية تتجه للمستشفى للولادة على متن دراجة
ذهبت برلمانية نيوزيلندية إلى المستشفى للولادة على متن دراجة، وهي حسب رويترز مثال “للساسة المتواضعين والعمليين”، الذين تشتهر بهم البلاد.
New Zealand MP Julie Anne Genter cycled to the hospital while in labor – she gave birth an hour later. pic.twitter.com/MkRjlHX3x0
— Ashok Swain (@ashoswai) November 28, 2021
وفاجأت آلام المخاض البرلمانية عن حزب الخضر، جولي آن غينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقامت بالتوجه إلى المستشفى بدراجتها الخاصة، حيث وضعت طفلة.
a audácia de quem anuncia a utilidade de uma bicicleta.
Pedalando para o hospital. Durante o trabalho de parto.. ❤️#respecthttps://t.co/kulXgTqWmt
— Graça Vilaça (@GracaVilaca) November 28, 2021
وبعد ساعات، قالت جينتر على صفحتها على “فيسبوك”: “أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا”.
New Zealand MP Julie Anne Genter cycled to hospital in labour gave birth to a baby girl an hour later.
“Big news! At 3.04am this morning we welcomed the newest member of our family. I genuinely wasn’t planning to cycle in labour, but it did end up happening,” she posted on FB. pic.twitter.com/grcID1yohv
— Edirin I CYBER (@Edirined) November 28, 2021
وأضافت: “لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى – على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق”.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على “فيسبوك” عبارة “أحب دراجتي”- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 للولادة.
وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.