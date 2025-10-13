-- -- -- / -- -- --
بالصور.. برنامج ثقافي ثري بتيزي وزو احتفالا بتأهل “الخضر” إلى المونديال

عمر سلامي
سطرت  مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو برنامجا ثقافيا ثريا بمناسبة المباراة المرتقبة بين الجزائر وأوغندا، وتأهل “الخضر” إلى كأس العالم 2026.

وانطلقت الاحتفالات السبت بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، أين تم عرض صور وأرشيف متعلق بالمنتخب الوطني، وعزف مختلف الأغاني احتفالا بـاهل “الخضر”، بالإضافة إلى الرقص من تنظيم فرقة البالي لجمعية أسيرم.

وستتواصل الاحتفالات الإثنين، والبداية باستقبال المنتخب الوطني، على الساعة التاسعة ونصف صباحا، ثم عرض نشاطات ترفيهية وفنية متنوعة.

وسيتم بقاعة السينما جرجرة بوسط المدينة، بداية من الثانية زوالا، عرض فيلم “كرة الشرف”، بحضور اللاعبين القدماء للمنتخب الوطني، مع تكريم اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش.

وسيكون العرض متبوعا بمائدة مستديرة حول دور فريق جبهة التحرير الوطني، إبان ثورة التحرير المجيدة.

هذا وسيتم تنظيم احتفالية بملعب حسين آيت أحمد مباشرة بعد نهاية الجزائر وأوغندا.

