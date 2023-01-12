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الجزائر

بالصور.. بلعابد وكريكو يزوران الأستاذة التي تعرضت للطعن بباتنة

الشروق أونلاين
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بالصور.. بلعابد وكريكو يزوران الأستاذة التي تعرضت للطعن بباتنة
ح.م
جانب من الزيارة

قام وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بزيارة إلى المستشفى الذي ترقد فيه الأستاذة التي تعرضت للطعن من قبل تلميذها بباتنة.

وحسب إذاعة باتنة الجهوية، وقف الوزير بلعابد ووزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو على الوضع الصحي للأستاذة ريحانة بن الشية في المستشفى الجامعي بباتنة.

من جانبه، عبر وزير الصحة عبد الحق سايحي عن شكره للطاقم الإداري والصحي للمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة على جهودهم في إنقاذ الأستاذة.

وجاء في رسالة نشرتها صفحة الوزارة الرسمية: “يتقدم السيد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سابحي باسمه الخاص وبإسم كافة إطارات الإدارة المركزية بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان للطاقم الاداري والطبي للمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة على الجهود المبذولة بكل احترافية والتفان في العمل لانقاذ الاستاذة التي تم طعنها ويتمنى الشفاء العاجل للأستاذة”.

وأضاف الوزير “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية و شرفتم المهنة و رفعتم من مقامها”.

ومساء الأربعاء، تم توقيف المشتبه فيه الذي اعتدى بخنجر على أستاذة ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة وهو محل تحقيق في الوقائع، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس.

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