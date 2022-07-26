بالصور.. بلعريبي غير راضٍ عن تقدم الأشغال بملعب الدويرة

عبر وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن عدم رضاه حول تقدم الأشغال في مختلف الورشات بملعب الدويرة بالعاصمة.

وجاء هذا خلال قيام الوزير صبيحة الثلاثاء بزيارة عمل وتفقد إلى الملعب أين وقف على مختلف الورشات. حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن البداية كانت بورشة الأنفاق التي بلغت نسبة إنجازها 65% بالنسبة للنفق الأول و45% بالنسبة للنفق الثاني و80% في النفق الثالث، حيث عبر بلعريبي عن عدم رضاه بالنسبة لأشغال إنجاز النفق الثاني.

أما بالنسبة لمدرجات الملعب التي تعرف أشغال الطلاء بالمادة العازلة، فاعتبر المسؤول ذاته أن الأشغال تسير بوتيرة غير مقبولة، داعيا إلى ضرورة مضاعفة عدد العمال والعمل بوتيرة 8×3.

الأمر نفسه بالنسبة للسياج الداخلي للملعب والذي شدد الوزير على ضرورة اعتماده واختياره بشكل ملائم لحسن متابعة المبارات الكروية.

وعلى النقيض من ذلك، أكد المصدر ذاته أن وتيرة الأشغال بالنسبة للهيكل أو الغطاء الخارجي للملعب فهي متقدمة، وقد أعطت المؤسسة ضمانات بانتهاء منها كليا قبل نهاية الشهر المقبل.

بعدها تنقل الوزير إلى الطابق السفلي الذي لم يعرف هو الآخر تقدم ملحوظ في أشغال الأرضية والجدران. يضيف البيان.

وفي هذا الصدد، أمر الوزير بعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة أمسية الثلاثاء للوقوف على كل هذه النقائص بما في ذلك تلك المتعلقة بجدران العزل أو السياج الخارجي للملعب الذي بلغت نسبة انجازه 1كلم من اصل 2.7كلم بالإضافة الى أشغال مركز التحكم للملعب الذي يفترض بداية إنجازه خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من كل مخططات.