بالصور.. بلعريبي يقوم بزيارة فجائية إلى موقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله

وقف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على تقاعس واضح في بعض أشغال موقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله وهذا خلال زيارة فجائية قام بها الإثنين.

وحسب بيان للوزارة فقد أجرى بلعريبي، الإثنين، زيارة تفقدية فجائية إلى موقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله.

وعلى هامش الزيارة عقد الوزير اجتماعا مع مؤسسات الإنجاز أين استمع إلى انشغالاتهم التقنية والإدارية وكذا لعرض مفصل لنسبة إنجاز المشروع. يوضح البيان.

كما عاين الوزير المشروع من جميع جوانبه على أرض الميدان خاصة فيما يتعلق بجدران الإسناد التي بلغ معدل إنجازها 89% على المستوى الإجمالي للمشروع.

الوزير وقف كذلك على جدران الإسناد التي لم تنطلق الأشغال بها ووجد تقاعساّ واضحاً أرجعهُ القائمون على المشروع إلى انزلاقات أرضية تتطلب دراسة واعتمادا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC. يؤكد المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن نسبة الإنجاز بالنسبة لقنوات الصرف الصحي فقد بلغت 55% على مستوى الموقع.

وفي هذا الصدد، طلب الوزير من القائمين على المشروع إعداد تقرير مفصل عن الأشغال المتبقية وأهم الأمور التقنية التي تعيق الإنجاز وكذا الإدارية والمالية.

كما أمر بلعريبي بحلحلة كل هذه العراقيل ومواصلة الإنجاز بالسرعة القصوى التي لا تنعكس بالسلب على طبيعة الإنجاز أو نوعيته.

تحضيرا لعملية توزيع السكنات.. مدير عدل يقوم بزيارات فجائية (بالصور)

وفي 30 أكتوبر 2022، قام المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني بزيارة فجائية لعدد من المشاريع للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات. ويأتي هذا في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة.

وحسب بيان للوكالة، السبت، فقد عاين زيتوني للمرة الثانية على التوالي موقع 1800 مسكن عدل بالسويدانية، حيث أسدى بعض التعليمات لمؤسسات الانجاز والقائمين على المشروع.

ليقوم المدير العام للوكالة بزيارة فجائية مساء اليوم ذاته للإطلاع على مدى تنفيذ تعليماته، يشير المصدر ذاته.

كما كشف البيان عن قيام زيتوني بزيارة ميدانية لـ 451 مسكن عدل بموقع 29 و 524 بموقع 19بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أين دعا الى الشروع في تنظيف التجزئات المنتهية بها الأشغال.

مدير عدل: فتح موقع الوكالة الثلاثاء لدفع الشطر الرابع

وفي 4 أكتوبر 2022، كشف المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، عن فتح الموقع لصب الشطر الرابع لسكنات “عدل 2” الموزعة عبر 28 ولاية والمقرر تسليمها في الفاتح نوفمبر القادم.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” ، الإثنين أكد زيتوني جاهزية ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية للتوزيع في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدد الولايات المعنية بعملية توزيع سكنات عدل هي 28 ولاية، كاشفا عن تخصيص 13 ألف وحدة سكنية لسكان العاصمة.

وفي هذا الصدد، أعلن مدير عدل فتح موقع الوكالة الثلاثاء 4 أكتوبر لصب الشطر الرابع لسكنات عدل 2 المعنية بعملية التوزيع.

كما أكد زيتوني شروع لجان التفتيش في مراقبة السكنات والتأكد من جاهزيتها بكل المتطلبات قبل توزيعها.

من جهة أخرى، كشف المدير العام لوكالة عدل تنصيب لجنة لإحصاء السكنات الشاغرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وأوضح المتحدث، أن هذه اللجنة باشرت أعمالها منذ أسبوع بكل الولايات وستعمل بالتنسيق مع الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا ما وعد به وزير السكن المستفيدين من الدفعة الجديدة للسكنات (فيديو)

وفي 28 سبتمبر 2022، وعد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، المستفيدين من السكنات المقرر توزيعها شهر نوفمبر القادم بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، بأن تكون ذات نوعية جيدة.

وقال بلعريبي، إن تعليمات وجهت للمفتشية العامة للوزارة، من أجل القيام بزيارات إلى مواقع السكنات المرتقب توزيعها من أجل الوقوف على حالتها، وأن الوعد الذي يقدمه للمكتتبين هو الاستفادة من سكنات ذات نوعية جيدة، وليس فقط العدد الكافي من الوحدات السكنية.

وأمر الوزير بالمناسبة، وكالة عدل بالانطلاق في عملية تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الرابع لفائدة 29.671 مكتتب بداية شهر أكتوبر الداخل.

وذكرت الوكالة أن بلعريبي دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين بغية توفير أحسن الظروف لسيرورة هذه العملية مثلما كان عليه الحال خلال العملية الكبرى لتوزيع السكنات شهر جويلية المنصرم ما سيسمح بتوزيع هذا العدد بالإضافة إلى منح شهادات التخصيص لـ 30 ألف مكتتب في نفس المناسبة التاريخية.

وقال الوزير في تصريحات بالمناسبة، أن الأرقام النهائية حول عدد السكنات المرتقب توزيعها بمختلف الصيغ بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد اجتماعات تقييم على مستوى الوزارة.