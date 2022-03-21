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الجزائر

بالصور.. بلمهدي يزور الشيخ آيت علجت بالمستشفى

الشروق أونلاين
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بالصور.. بلمهدي يزور الشيخ آيت علجت بالمستشفى

 قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي بزيارة فضيلة الشيخ العلامة طاهر آيت علجت  بالمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.

وجاء في منشور للوزراة، الاثنين، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه على إثر إصابة صاحب الفضيلة العلّامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى، قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م بواجب الزيارة لفضيلة الشيخ للاطمئنان على صحته، وسجل بارتياح حالته الصحية المستقرة.

وتابع البيان “حفظ الله شيخنا الفاضل في صحته، وأبقاه ذخرا للجزائر وللأمة الإسلامية”.

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