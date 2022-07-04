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بالصور.. بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية في ستينية الاستقلال

الشروق أونلاين
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بالصور.. بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية في ستينية الاستقلال

أصدر بنك الجزائر عملة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي دينار جزائري خاصة بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

وأفاد البنك في بيان له “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاستعادة السيادة، يساهم بنك الجزائر بكل فخر واعتزاز في إحياء ذكرى هذا المعلم المحوري في تاريخ بلادنا”.

ويمثل الشكل الرئيسي للقطعة النقدية التذكارية شعار الذكرى الستين للاستقلال، حيث يحمل محيط الإطار الدائري للقطعة النقدية 60 نجمة ترمز إلى الاتحاد والوحدة الوطنية وسنوات الاستقلال.

ويشكل وسط القطعة رمز الذكرى الستين للاستقلال الوطني وصفحات كتاب تشير إلى سجل الذاكرة الوطنية، صفحته الأولى باللون الذهبي تعبر عن الارتباط الوثيق بين جيش التحرير الوطني والجيش الشعبي.

وعلى الجانب الأيسر من وجه القطعة، صورة لطائرة حربية ومنصة صواريخ مضادة للطيران ودبابة وسفينة حربية، تعبيرا عن عصرنة واحترافية الجيش.

وطبع على الجزء الأيمن للقطعة النقدية صورة لمجاهد من جيش التحرير الوطني وصورة عسكري من الجيش الوطني الشعبي، كما تحمل القطعة رمز العلم والتطور التكنولوجي الذي تعرفه الجزائر. يضيف المصدر ذاته.

وصدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير نظام رقم 22-01 المؤرخ في 18 جوان 2022، والمتضمن إصدار وتداول قطعة نقدية تخليدا للذكرى الستين للاستقلال.

بنك الجزائر

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