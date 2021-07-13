بالصور.. بن بوزيد يصل تونس ويعلن وقوف الجزائر معها

كان في استقباله وزير العدل التونسي ومديرة ديوان الرئاسة

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، اثر وصل الوفد الجزائري المرافق له إلى تونس، وقوف الدولة الجزائرية مع شقيقتها الجمهورية التونسية في جميع الأحوال و إعطاء يد العون لها.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “كان في استقبال الوفد الجزائري كل من وزير العدل التونسي و الوزيرة المستشارة، مديرة ديوان رئاسة الجمهورية التونسية، السيدة نادية عكاشة و وزير الصحة الدكتور فوزي المهدي”.

وبهذه المناسبة تابع البيان “قدم وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى نضيره رئيس الجمهورية التونسية خاصة و إلى الشعب التونسي الشقيق عامة، وأن وقوف الدولة الجزائرية مع شقيقتها الجمهورية التونسية في جميع الأحوال و إعطاء يد العون إليها واجب لتجاوز محنة انتشار و تنامي عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19.”

كما أضاف الوزير أن الهبة التضامنية التي تحتوي على معدات طبية و مستلزمات طبية و أدوية، إضافة إلى 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و شاحنات من الأكسجين، لتعبير على أن الجزائر لن و لا تذخر جهدا في مساعدة الشعب التونسي الأصيل و دولة تونس الشقيقة.

بن بوزيد يتوجه إلى تونس لهذا السبب!

توجه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، إلى تونس على رأس وفد هام بينه أعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان للوزارة “بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بالتنسيق مع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يتوجه اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 على الساعة الرابعة مساء (16:00)، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. يرافقه في هذه المهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا”.

وتابع البيان “خصصت الدولة الجزائرية لهذه العملية طائرتين تحتوي على هبة تضامنية، ما يقارب العشرون (20) طن من معدات طبية وأدوية و مستلزمات الوقاية و 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مساهمة من الدولة الجزائرية في تعزيز و تقديم الدعم للجمهورية التونسية الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19”.