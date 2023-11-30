بالصور.. بن شيخة يجتمع بلاعبي سيمبا ويشرف على أول حصة تدريبية

شرع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة في عمله بنادي سيمبا التنزاني، بإشرافه أمسية الأربعاء، على أول حصة تدريبية له مع الفريق.

وقبل الحصة التدريبية، عقد المدرب الجديد لنادي سيمبا، اجتماعا مع اللاعبين، تطرق خلاله إلى عديد الأمور.

وكان الاجتماع فرصة للمدرب من أجل التعرف أكثر على اللاعبين، قبل قيادته أول حصة تدريبية على رأس العارضة الفنية للفريق، رفقة مساعده فريد زميتي والمحضر البدني كمال بوجنان.

ويخوض المدرب بن شيخة تحد جديد في مشواره التدريبي، بعدما توّج الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة بكأس الإتحاد الإفريقي، ولقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري.